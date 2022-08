Für die Ukraine-Hilfe in Dormagen : CDU regt Benefizkonzert an – doch Musikschule ist ausgelastet

Die Musikschule in Dormagen ist in diesem Jahr ausgelastet. Foto: dpa/Marcus Brandt

Dormagen Die CDU Fraktion regt die Planung für ein Benefizkonzert zur Unterstützung der Ukraine-Hilfe in Dormagen an – ein Vorschlag, den die Musikschule aktuell nicht erfüllen kann. Dennoch setzt sie sich für die Ukraine ein.

Ein Benefizkonzert zu Gunsten der Dormagener Ukraine-Hilfe: Die Idee entstammt der Feder der CDU Fraktion in Dormagen und diese bringt sie als Antrag in den Kulturausschuss (6. September) mit ein. Angeregt wurde die Idee dabei laut der Fraktion durch Aktivitäten der Kreismusikschule.

So habe der Landesverband der NRW-Musikschulen bereits vor einigen Wochen zu Benefizkonzerten aufgerufen und „damit ein landesweites Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, aber auch mit den Flüchtlingen in unserer Region gesetzt“. Viele Musikschulen seien diesem Aufruf bereits gefolgt. „Wir würden es begrüßen, wenn die städtische Musikschule sich ebenfalls an die Seite der Menschen stellt, die nach ihrer Flucht zu uns gekommen sind“, so die Politik.