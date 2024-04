Sport in Dormagen CDU-Politiker plädiert für Public Viewing zur EM

Während auf der anderen Rheinseite bei Bayer in Leverkusen am kommenden Wochenende wahrscheinlich die erste Deutsche Fußball-Meisterschaft in der Vereinsgeschichte bejubelt und gefeiert werden kann, richtet der Dormagener CDU-Politiker Andreas Buchartz seinen Blick schon über die nächsten Tage und Wochen hinaus in den Juni. Dann werden in Deutschland die Spiele zur Europameisterschaft angepfiffen und Buchartz, der auch Vorsitzender des Kreissportausschusses ist, will wissen, ob sich die Dormagener in dieser Zeit auf Public Viewing, also gemeinsames öffentliches Gucken der Spiele, einstellen können.