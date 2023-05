Schulpolitik in Dormagen CDU kritisiert Kommunikation der Stadt

Jetzt wird die CDU aktiv und fordert die Verwaltung auf, im nächsten Schulausschuss am 31. Mai „die Ergebnisse sowie die formulierten Ziele aus dem Workshop des Arbeitskreises Zukunftsplan Schule darzustellen. Dabei soll insbesondere auf folgende Fragestellung eingegangen werden: Welche Verbesserungen in der Kommunikation mit den Schulleitungen sind konkret geplant bzw. bereits umgesetzt (Stichwort u.a. Handwerker-Ankündigung, Änderungen der Priorisierung)? Wie weit ist die Entwicklung eines Kriterienkatalogs („Matrix“) vorangegangen, nach dem die Reihenfolge der Sanierungs- bzw. Neubau-Maßnahmen an Dormagener Schulen festgelegt werden soll? Wie ist der aktuelle Planungsstand für den Lernort Horrem/Christoph-Rensing-Schule? Gibt es für dieses Bauvorhaben einen Zeitplan?