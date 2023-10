Mitgliederversammlung in Dormagen CDU holt Promis für die Expertenkreise

Es war ein starker Aufschlag der CDU in Richtung Kommunalwahl 2025, der mehr als die 36 Teilnehmer in der Dormagener Schützenhalle verdient gehabt hätte: Die CDU will strukturiert und zielorientiert in den Wahlkampf gehen. Dafür sollen „Expertenkreise“ für acht zentrale Themenfelder ein wesentlicher Baustein sein. Auf der Mitgliederversammlung, bei der Personen für die Kreisverbands-Vertreterversammlung in Richtung Landesvertretungsversammlung (CDU-Landesliste) gewählt wurden, wurden auch die Leiter dieser neuen Expertenkreise vorgestellt. Mit dieser Top-Überraschung: Ex-Bürgermeister und CDU-Rückkehrer Peter-Olaf Hoffmann wird das Thema Haushalt leiten.