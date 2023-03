Politik in Dormagen CDU-Fraktion kritisiert Antrag der eigenen Partei

Inhaltlich liegen beide Seiten nicht weit auseinander. Aber es geht um Zuständigkeit. „Politik in der CDU wird nicht von einer Person gemacht“, kritisiert Ratsherr Rüdiger Westerheide den Alleingang seiner Rats-Kollegin Saysay. „Genauso wie der Rat Themen in den Fachausschüssen diskutiert, gibt es auch in der CDU Arbeitskreise, in denen die politischen Initiativen diskutiert werden und in denen wir uns gemeinsam eine Meinung bilden. Wer sich diesen Gremien aber verweigert, kann leicht zu der naiven Vorstellung gelangen, dass man eine Schulform mal eben so einfach ändern kann.“ Fraktionsvorsitzender Kai Weber sagt: „Mit großer Skepsis erwarten wir den von Parteivorsitzender Anissa Saysay für die Sitzung des Stadtrates Mitte Juni angekündigten Bürgerantrag zur Umwandlung der Sekundarschule. Schade, dass sie weder an der Klausurtagung der Fraktion noch an den Sitzungen unseres Arbeitskreises Schule teilgenommen, geschweige denn mit ihren Kollegen in der großen Fraktion ein einziges Wort über ihre Initiative gesprochen hat“, so Weber. „Anderenfalls wüsste sie nämlich“, so Schulausschuss-Vorsitzende Carola Westerheide, „dass im letzten Schulausschuss auf unser Bestreben hin längst beschlossen wurde, das Thema in der Sitzung der AG Schulentwicklung am 17. April zu diskutieren, und zwar auf der Basis von Daten und Fakten, ergebnisoffen.“