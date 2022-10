Vorstoß in Dormagen : CDU fragt nach Stand von Projekten

Dormagen Ob Edeka, Kaufland oder Rathausräume: Viele Bau- und Entwicklungsthemen in der Innenstadt von Dormagen sind in der Schwebe. Das stört die CDU.

Es gibt eine Reihe von Projekten und Initiativen, die in diesem Jahr angeschoben wurden bzw schon länger im Raum stehen. Aber „Endergebnisse“ gibt es noch keine, wundert sich die Dormagener CDU und hakt deshalb bei der Verwaltung nach. In einem entsprechenden Antrag will sie in der Ratssitzung am 3. November wissen, wie der Stand der Dinge ist.