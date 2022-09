Natur in Dormagen : CDU fordert Bewässerung für Rotbuchen

Hackenbroich Die Bäume, die die gefällten in Hackenbroich ersetzen, werden zwar gegossen. Doch die Christdemokraten sorgen sich um den alten Baumbestand im Ortsteil.

„Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, dass die CDU in Hackenbroich erreichen konnte, dass für kranke Bäume, die seinerzeit gefällt werden mussten, Ersatzpflanzungen vorgenommen wurden“, erinnern die Christdemokraten in einer Pressemitteilung. Schon damals habe es in der Diskussion zum Erhalt der Bäume die Anregung aus der Bürgerschaft gegeben, den wertvollen Baumbestand dauerhaft durch eine Bewässerung zu sichern, beispielsweise von der angrenzenden städtischen Grundschule aus. „Die von den Technischen Betrieben Dormagen (TBD) beauftragten Experten hatten die langen Trockenphasen in den vergangenen Sommern als Ursache für die Erkrankung der Bäume ausgemacht“, erinnert sich das Hackenbroicher Ratsmitglied Jo Deußen (CDU). „Daher kam von den im Dorf ansässigen Landwirten schon damals der Hinweis und Rat, durch eine Bewässerung nachhaltig Abhilfe zu schaffen.“