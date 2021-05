Nach Baumängeln : CDU fordert Abschluss der Arbeiten an der Dormagener BVA-Aula

Dormagen Vor einem Jahr musste die Aula des BVA-Gymnasiums gesperrt werden, weil die Decke einzustürzen drohte. Die CDU forderte die Stadt auf, einen Sachstandsbericht über die Nachbesserungsarbeiten abzugeben.

Bei den Mängeln beträfen hauptsächlich Fassadenarbeiten, die von der ausführenden Firma zurückgebaut und fachgerecht wieder hergestellt würden. „Aufgrund der Witterung konnten die Arbeiten in den letzten Wochen nicht fortgeführt werden“, so Frank Wolfgramm, Leiter des Eigenbetriebs. Was die Mängel im Innenbereich betreffe, erwarte man in Kürze neben bereits erfolgten Gutachten ein weiteres Gutachten, eines Sachverständigen. „Eine Einschätzung darüber, wann die Aula wieder zur Nutzung freigegeben werden kann, ist abghängig von den Handlungsempfehlungen, die aus dem noch ausstehenden Gutachten hervorgehen. Auch die Fassadenarbeiten werden solange zurückgestellt, bis das Gutachten zum Dachtragwerk vorliegt“, so Wolfgramm.