Marokko feiert Thronjubiläum von Mohammed VI CDU-Chefin Saysay gratuliert dem König

Als einzige deutsche Vertreterin war die Dormagener CDU-Parteivorsitzende Anissa Saysay jetzt beim Thronjubiläum in Marokko. Vor 25 Jahren bestieg Mohammed VI. den Thron, das wurde in der vergangenen Woche mit internationalen Gästen gefeiert. Saysay hat ihren Besuch in der Heimat ihrer Eltern zusammengefasst.