Busverkehr in Dormagen : CDU bleibt beim Thema Schülertickets am Ball

CDU bleibt beim Thema Schülertickets am Ball

Busverkehr in Dormagen

Die CDU will Schülertickets für alle. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Mit ihrem Antrag, Schülertickets für alle Schüler zu ermöglichen, ist die CDU im Schulausschuss gescheitert. Gleichwohl ist das Thema nicht völlig vom Tisch.

Carola Westerheide, Schulexpertin der CDU, konstatierte zwar trocken: „Das Thema ist nett beerdigt worden“, gibt sich aber kämpferisch und verspricht: „Wir bleiben am Ball.“ Es geht der CDU darum, Dormagener Kinder und Jugendlichen möglichst frühzeitig an den ÖPNV heranzuführen und die Nutzung von Bus und Bahn niedrigschwellig allen zu ermöglichen. Im Ergebnis würde sich dadurch auch der Individualverkehr an den Schulen vor und nach dem Unterricht zu reduzieren. Im Schulausschuss legte die CDU einen entsprechenden Antrag vor, der jedoch abgelehnt wurde. Immerhin: Das Thema soll im Aufsichtsrat der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) sowie im Umweltausschuss weiterverfolgt werden.