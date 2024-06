Schultoiletten in Dormagen Mit Kunst gegen Vandalismus

„Der Vandalismus in den Toiletten ist ein ständiges Thema in den Schülerratssitzungen“, sagt Eda Aydemir, Klassensprecherin der 10 d. Daher hat sich die Schülervertretung (SV) vorgenommen, dem Vandalismus mit Kunst entgegenzutreten. Die SV hatte beobachtet, dass in einer Kabine, die seit einiger Zeit mit Wolkenmotiven bemalt war, weniger Sprüche an die Wände gekritzelt wurden.