Halle in Dormagen in schlechtem Zustand Bettina-von-Arnim-Gymnasium stoppt Schulsport in Zons

Die Sporthalle an der Wilhelm-Busch-Straße in Zons sorgt für Ärger bei den Nutzern wie zum Beispiel der SG Zons und dem Bettina-von-Arnim-Gymnasium. Die hatten zuletzt lange auf ihr Domizil verzichten müssen; weil dringender Bedarf bestand, Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen, waren sie ausquartiert worden. Jetzt sind die Flüchtlinge anders versorgt. In der Absicht, den Sportlern nun möglichst schnell die Rückkehr in ihre Heimstätte zu ermöglichen, hatte die Stadt zunächst auf zeitintensivere Renovierungsarbeiten verzichtet. Doch das ging nach hinten los. Das Bettina-von-Arnim-Gymnasium hat den Sportunterricht in der Halle bis auf Weiteres gestoppt, wie Schulleiter Thomas Vatheuer am Mittwochvormittag auf Anfrage unserer Redaktion berichtete.