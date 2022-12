Feier in Dormagen BvA-Aula ist fertig, aber Neujahrsempfang im Festzelt

Manch einer wird sich fragen, warum diese traditionelle Veranstaltung in einem Festzelt ausgetragen wird und nicht in der schmucken und neuen Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums. Denn die steht endlich wieder zur Verfügung, wie die Stadt im November den Mitgliedern des Eigenbetriebsausschusses mitgeteilt hatte. Diese „gute Stube“ der Stadt ist prädestiniert für derartige Veranstaltungen. „Die BvA-Aula bleibt auch die gute Stube“, sagt der Bürgermeister. „Aber wir haben vor ein paar Jahren uns dazu entschieden, mit dem Neujahrsempfang durch die Ortsteile zu tingeln. Wir waren in Stürzelberg, Straberg, Gohr auch in der Aula, nachdem diese gerade fertiggestellt war.“ Jetzt biete es sich einfach an, in Zons zu Gast zu sein, weil dort anlässlich des Karnevals dieses große Zelt ohnehin aufgebaut sei. „Wir werden auch in den darauffolgenden Jahren in den Ortsteilen zu Gast sein und sicherlich im Anschluss auch wieder in der BvA-Aula zu Gast sein.“