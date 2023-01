Schule in Dormagen BvA-Aula ist endlich wieder geöffnet

2018 hatten die Sanierung und Umbau der neuen Aula begonnen. Diese wurden Anfang 2019 abgeschlossen. Die Probleme tauchten schon bald nach der Wiedereröffnung der Aula auf. Im Februar 2019 hatte die Stadt den eigens dafür verlegten Neujahrsempfang mit 600 Gästen in der für 2,3 Millionen Euro frisch sanierten und umgebauten Aula gefeiert. Was die Besucher nicht wussten: Sie befanden sich aufgrund der Mängel schon damals möglicherweise in Gefahr. Im folgenden November erst wurden im Eigenbetriebs-Ausschuss das Desaster öffentlich: Mängel an der Fassade auf der Rückseite des neuen Anbaus. Die Baufirma besaß offenbar weder die Leistungsfähigkeit noch die Qualität. Sie musste jedoch genommen werden, weil sie in der Ausschreibung für dieses Gewerk das günstigste Angebot abgegeben hatte. Die Arbeiten seien sehr fehlerbehaftet gewesen. Im Frühjahr 2020 verschärfte sich die Situation derart, dass die Aula gesperrt wurde, weil sogar der Einsturz von Gebäudeteilen drohte.