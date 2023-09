Schule in Dormagen BvA als „Digitale Schule“ ausgezeichnet

Das Bettina-von-Arnim-Gymnasium Dormagen ist jetzt „Digitale Schule 2023“. In der vergangenen Woche konnten Vertreter der Schule in einem festlichen Rahmen die Ehrung entgegennehmen. Diese Auszeichnung würdigt die digitale und naturwissenschaftliche Arbeit am BvA. „Wir haben unter Beweis gestellt, dass die fünf herausragenden Kriterien Pädagogik und Lernkultur, Qualifizierung der Lehrkräfte, Regionale Vernetzung, Konzept und Verstetigung sowie Technik und Ausstattung am BvA in besonderer Art und Weise implementiert sind und gelebt werden“, sagt die MINT-Beaufttragte der Schule, Ina Hohn. Daher konnte der Schule nach strenger Prüfung durch eine externe Jury das Signet zugesprochen werden. Die erforderliche Bewerbungsmappe wurde von Ina Hohn, Monica Leancu, Digitalisierungsbeauftragte am BvA, und Schulleiter Thomas Vatheuer im Schuljahr 2022/23 erarbeitet. In diesem Rahmen hat die Schule ein Medienkonzept erstellt und den bisherigen Weg zur Digitalisierung des BVA skizziert. Positiv aufgefallen sind dabei auch die Kooperationen mit den digital aufgestellten Firmen in der Nachbarschaft, die das Profil als digitale Schule stärken.