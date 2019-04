Verkehr in Dormagen : Buswendeschleife für Hackenbroich

Verkehr in Dormagen

Die Wendemöglichkeit für Schulbusse an der Schule am Chorbusch ist sehr begrenzt und soll verbessert werden. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Die Situation am Sportzentrum soll auf Antrag der CDU entschärft werden.

Hermann Harig wird der CDU in der nächsten Wahlperiode fehlen, weil er nicht mehr dem Stadtrat angehören wird. Denn der ausgewiese Fachmann für Stadtplanung kann immer wieder aus seinem Erfahrungsschatz schöpfen und beispielsweise aufzeigen, wie lange es doch dauern kann, ehe Verbesserungen umgesetzt werden. Beispiel Hackenbroich: Dort gibt es seit Jahren immer dann Probleme, wenn Busse am Sportzentrum wenden wollen und dort nicht vorschriftsmäßig drehen können. „Das Thema wurde im Jahr 2000 im damaligen Bezirksausschuss Hackenbroich/Delhoven behandelt“, erinnert Harig, „aber aus Kostengründen wurde es nicht mehr weiter verfolgt.“

Harig und begründet das Anliegen erneut: „Die Busse, die die Schüler zur Schule am Chorbusch bringen und abholen, können dort nicht vorschriftsmäßig drehen. Sie müssen daher vorschriftswidrig zurücksetzen oder auf dem nicht für Busse ausgelegten Parkplatz wenden.“ Im Zusammenhang mit dem Bau einer Buswendeschleife könnte nach Ansicht der Dormagener Christdemokraten könnte auch der Restausbau des Parkplatzes am Sportzentrum erfolgen. Der war eben bereits im Jahr 2000 im Bezirksausschuss diskutiert worden. Wichtig: „Der Standort für den Hackhauser Maibaum muss dabei entsprechend gesichert werden“, so Harig.