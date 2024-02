Besichtigungsmöglichkeit in Dormagen 3D-Modell erinnert ab sofort an Burg Hackenbroich

Damit die Burg aber nicht nur auf Bildern betrachtet werden kann, haben die Schützen nun ein digitales Modell entwickelt, das im 3D-Drucker produziert wurde. Dabei halfen Studierende der RWTH-Aachen , für die Umsetzung gab es außerdem einen anteiligen Zuschuss des Landes NRW. „Den Rest haben wir durch Eigenmittel beigesteuert“, sagt Stefan Buchartz. Gut neun Monate habe der Prozess gedauert. Das Modell basiere dabei auf einem Bild aus dem 18. Jahrhundert, das in den Räumen von Schloss Dyck betrachtet werden kann. Auf dieses Bild sei sich verständigt worden, da sich die Burg im Laufe der Jahrhunderte baulich verändert hat und zum Schluss bereits baufällig war. Eine Herausforderung war, dass es für Detailfragen, wie Fenster und Türen, keine Originale mehr gab, die betrachtet werden konnten. Um die historische Korrektheit sicherzustellen, sei sich auch mit Stephen Schröder, Leiter des Kreisarchivs, ausgetauscht worden. Nur das Wappen, das über dem Torbogen zu sehen war, fehlt aktuell noch. Für die Programmierung sei es zu komplex gewesen und für einen Druck zu fein. Doch an Lösungen werde gearbeitet. Auch ein zweites Modell ist bereits in Planung.