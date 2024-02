Frauenpower in Dormagen Sabine Janning krempelt die Bruderschaft Horrem um

Erstmals wird es in diesem Jahr am Freitag, 31. Mai, ab 17.30 Uhr ein „Season Opening“ geben. Der wird die Schützenfestsaison im gesamten Stadtgebiet eröffnen. „Zu diesem Empfang laden wir nicht nur die Schützen, sondern auch viele Ehrenamtliche, Unternehmer, alle Horremer Geschäftsleute und auch die Politik ein“, so Janning. Schirmherr des diesjährigen Schützenfestes in Horrem ist Marco Gillrath, Leiter der Jugendhilfeeinrichtung Raphaelshaus. Mit diesem neuen Veranstaltungsformat will Janning die Bruderschaft für alle sichtbar machen und natürlich ein großes Netzwerk schaffen. „Vielleicht können wir den einen oder anderen begeistern und er oder sie wird Mitglied oder Unterstützer“, sagt die engagierte Frau. Und Unterstützung kann die Bruderschaft derzeit gut gebrauchen, denn der Schießstand wird gerade umgebaut – und das kostet Geld.