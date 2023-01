Veranstaltungen in 2023 Buntes Kulturprogramm für Kinder in Dormagen

Das Gros der Veranstaltungen richtet das Kulturbüro in der Kulturhalle Dormagen aus, im Sommer finden die Veranstaltungen auf der Freilichtbühne Zons und in der Theaterscheune Knechtsteden statt. Der Startschuss fiel am vergangenen Sonntag mit der Kinder-Oper „Himmlische Strolche“. Weiter geht es am Dienstag, 7. Februar, mit der musikalischen Jeckengeschichte „Prinz Karneval – Alaaf“, jeweils um 11 und 16 Uhr. Kann die spanische Ratte Ramon Karnevalsprinz von Köln werden? Diese Frage beantwortet das Kindertheater Zauberflöckchen den Gästen ab drei Jahren. „Hilfe, die Olchis kommen“ – und zwar mit Hilfe des Figurentheaters Köln am Mittwoch, 26. April, um 11 und 16 Uhr (für Kinder ab vier Jahren).