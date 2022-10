Vorfall in der Bundeswehr : Soldat aus Dormagen soll Kameradin vergewaltigt haben

Der Bundeswehrsoldat steht im Landgericht in der Anklagebank. Die Kollegin, die er vergewaltigt haben soll, ist derzeit nicht vernehmungsfähig. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kempten/Dormagen Ein aus Dormagen stammender Bundeswehrsoldat soll während eines Einsatzes in Afghanistan eine Kameradin mit einer Waffe zum Sex gezwungen haben. Der Prozess am Landgericht Kempten hat am Dienstag begonnen.