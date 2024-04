Besondere Ehrung in Dormagen Verdienstmedaille für Mann mit Musik im Herzen

Jeden Sonntag spielt die Musik die Hauptrolle im Museum an der Bahnstraße. Der Mann mit der Musik im Herzen hat mit seinem Engagement ein „Museum zum Anfassen“ geschaffen, das in Dormagen einzigartig ist. Gemeinsam mit Helmut Dietsch eröffnete Hess das Museum am 20. Juni 2010. Seitdem hat er es sich zur Aufgabe gemacht, einen lückenlosen Überblick über die Anfänge und die Entwicklung der Tonaufzeichnung und -wiedergabe zu geben. „Für mich ist es ein Kulturgut, darzustellen, wie unsere Väter und Urgroßväter Musik hörten“, sagt Hess. Und das macht er jeden Sonntag im Museum, auf Stadtfesten in Dormagen oder in Seniorenresidenzen.