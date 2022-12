Ehrung in Dormagen Bundesverdienstkreuz für ein jahrzehntelanges Engagement

Petrauschke: „Ihrem Engagement ist zu verdanken, dass der heutige Seniorenbeirat in Dormagen ins Leben gerufen wurde.“ Ein wichtiges Anliegen war ihr stets ihre Arbeit im Bereich der Sozialpolitik. So hat sie sich für den Erhalt von Dormagener Altenstuben eingesetzt, ebenso wie für behindertengerechte Straßenquerungen, die Absenkung von Bürgersteigen, die Beseitigung von Stolperfallen und die Einführung der SOS-Notfalldose. Aufgrund ihrer eigenen Sehbehinderung gründete Elisabeth Fittgen die „Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte und Blind“. Ihr ist es ein Bedürfnis, Menschen mit Handicap zu unterstützen und ihnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Als Ehrenamtlerin hat sie zahlreiche Ausflüge und Informationsreisen für die Mitglieder der Selbsthilfegruppe angeboten.