SuS Gohr in Dormagen Boulespieler trainieren mit dem Bundestrainer

Nach diversen Legeübungen stärkten sich alle in der „Sportlerklause“ und schufen damit die Grundlage für das Schießertraining am Nachmittag. Daniel Dias zeigte seinen Übenden, allesamt Lizenzspielerinnen und -spieler in Kreis- und Bezirksliga, dass allein die richtige Wurftechnik zum Ziel führt. Seine Kugeltreffer schüttelte er lässig-locker aus dem Arm. Geduldig gab er immer wieder Tipps und korrigierte Körperhaltungen.