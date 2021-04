Stadt Dormagen auf der Suche : Bundesfreiwilligendienst in Delhovener Grundschule

Denise Beivers absolviert noch bis Sommer ihren Bundesfreiwilligendienst an der Tannenbuschschule in Delhoven. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Kinderbetreuung, Büroarbeiten und Gesellschaftsspiele, all das gehört momentan zum Alltag von Denise Beivers. Die 19-Jährige absolviert derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst an der Delhovener Tannenbuschschule und betreut die Kinder im Offenen Ganztag.

Ein Arbeitstag von Denise Beivers ist vielfältig. Am Vormittag erledigen die Mitarbeiter und die Bufdis kleinere Büroarbeiten, räumen auf und bereiten den Mittagstisch vor. Um kurz nach halb zwölf kommen die ersten Kinder zum Mittagessen und erledigen ihre Hausaufgaben. Beivers und ihre Kollegen begleiten und helfen den Grundschülern, wo es nötig ist. Anschließend beginnt die freie Spielzeit. „Jedes Kind kann frei entscheiden, was es machen möchte. Da wir derzeit einen großen Jungs-Überschuss haben, steht neben Gesellschaftsspielen das Fußballspielen ganz hoch im Kurs“, sagt die junge Frau. „Die Kinder sind immer froh, wenn einer von uns Zeit hat, mit ihnen etwas zu machen.“ Neben der OGS unterstützt sie aber auch die Lehrer im Unterricht. „Mit drei bis vier Kindern, die noch etwas mehr Unterstützung brauchen, wiederhole ich noch einmal separat den Unterrichtsstoff“, erläutert die „Bufdine“. „Das ist in der Regel in Mathematik und Deutsch der Fall.“