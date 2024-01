Bürgerstiftung in Dormagen Wechsel an der Spitze des Stiftungsrates

Nach der Genehmigung des Jahresabschlusses standen im Stiftungsrat Wahlen an. Sowohl der Vorsitzende des Stiftungsrates Prof. Matthias Franz als auch die langjährigen Stiftungsratsmitglieder Christoph Geldmacher und Thomas Rütten standen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. „Ich danke allen drei auch an dieser Stelle noch einmal für die langjährige Unterstützung der Bürgerstiftung und die vielen Beiträge zu unseren Projekten“, sagt Klein. Sie wollen auch, ohne Mitglied im Stiftungsrat zu sein, die Arbeit und die einzelnen Projekte auch zukünftig unterstützen. „Das freut mich sehr. Ich freue mich ebenso auf die Zusammenarbeit mit den Nachfolgern“, sagt Klein. Die beiden bekamen als Zeichen der Dankbarkeit einen Präsentkorb überreicht. Für die beiden freien Plätze im Stiftungsrat kandidierten im Anschluss Detlef Buxmann und Mathias Opgen-Rhein und erhielten von den Anwesenden eine einstimmige Zustimmung. Die Amtszeit von Dr. Martina Reimer endete ebenfalls. Sie kandidierte erneut für den Stiftungsrat und auch sie erhielt die einstimmige Zustimmung. Damit gehört sie in den nächsten vier Jahren weiterhin dem Stiftungsrat an.