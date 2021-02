Adventskalender Dormagen : Bürgerstiftung übergibt Hauptgewinn

Dormagen Die Gewinnerin des Hauptpreises aus dem Adventskalender 2020 der Bürgerstiftung Dormagen steht fest. Ingrid Dickhöfer freut sich über Gutscheine.

Die Zonserin Ingrid Dickhöfer kann sich freuen: Sie ist die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises aus dem letzten Adventskalender der Bürgerstiftung Dormagen. Vorsitzender Martin Voigt übergab den als Überraschungspreis angekündigten Gewinn persönlich an der Haustüre: Ein Bündel von Geschenkkarten und Gutscheinen im Wert von 1000 Euro, darunter auch der Dormagener Stadtgutschein „Nahwerte“, mit dem lokale Unternehmen und Händler unterstützt werden.

„Unser Adventskalender ist bei den Bürgerinnen und Bürger äußerst beliebt und ermöglicht uns, durch den Erlös viele gute Projekte für Dormagen auf den Weg zu bringen“, so Martin Voigt. 3500 Adventskalender wurden im letzten Jahr verkauft. Der Erlös von mehr als 13.500 Euro fließt in Projekte der Bürgerstiftung. „Es ist uns wichtig, dass das Geld auch in Dormagen bleibt“, betont Voigt.