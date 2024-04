Kleine Mathe-Profis in Dormagen Bürgerstiftung fördert Kinder in Lesen, Schreiben und Mathe

Das relativ neue Projekt ist ähnlich aufgebaut wie das alte: Ehrenamtliche helfen beim Mathematiklernen. Neben der Hilfe bei Schwierigkeiten spielt auch der Spaß an der Mathematik eine große Rolle: So unterstützt die Bürgerstiftung auch die Vorbereitung auf den beliebten Wettbewerb „Känguru der Mathematik“, der am 18. April stattfindet. Dies ist ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb für rund sechs Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in etwa 100 Ländern weltweit, an dem auch Dormagener Schulen teilnehmen.