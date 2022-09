Projekt in Dormagen : Bürgerstiftung gestaltet Kunstkästen in Hackhausen

Bürgerstiftung gestaltet Kunstkästen in Hackhausen

Projekt in Dormagen

Dormagen Die Verantwortlichen des Projekts der Dormagener Kunstkästen bei der Bürgerstiftung, Gabriele Böse und Hans-Jürgen Peters, konnten jetzt vier weitere, neu gestaltete Stromkästen in Hackhausen präsentieren.

Auf Initiative von Markus Nicolini von der Dorfgemeinschaft Hackhausen haben nun Marco Grunewald und seine Freundin Sarah Krien vier Kästen in Hackhausen bemalt bzw. besprayt. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die vier Kästen sind toll geworden. Ein herzliches Dankeschön und ein großes Lob gehen an die engagierten Akteure in Hackhausen“, sagte eine begeisterte Gabriele Böse.