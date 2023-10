Bürgerstiftung in Dormagen Kleine Geschenke mit großer Wirkung

Die Bürgerstiftung Dormagen hat nun der nächsten Kindertagesstätte (Kita) in Dormagen einen Pflanzkasten überreicht. „In diesem können die Kinder ihr eigenes Gemüse anpflanzen und so miterleben, was alles erforderlich ist, bis das Gemüse auf dem Mittagstisch steht. Das Ergebnis der Arbeit können die Kinder dann natürlich in der Kita gemeinsam essen“, freute sich Gabriele Schirdewan, die bei der Bürgerstiftung die Verantwortlichkeit für dieses Proekt innehat.