Rom-Wallfahrt der Europa-Schützen Bürgermeister Lierenfeld ist jetzt auch ein Ritter

Während in Neuss die Frauen bei den Schützen noch nichts zu sagen haben, sieht dies bei der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS) ganz anders aus. In einer feierlichen Messe in Rom wurden jetzt sieben Damen zur Ritterin geschlagen, darunter allerdings keine Frau aus Dormagen. Aber Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld ist jetzt auch Ritter. Begleitet wurde er bei der Rom-Wallfahrt von Ehefrau Daniela und seiner kleinen Tochter Ella. Weitere EGS-Ritter aus Dormagen sind jetzt Christian Clemens, Manfred Klein, Harald Lenden, Olaf Merten und Karlheinz Meyer. Der Ritterorden gilt nicht als Auszeichnung für vollbrachte gute Taten, sondern als Verpflichtung für die Zukunft.