Stadt eröffnet Einrichtung jetzt auch offiziell Goldene Ehrennadel für Tafel-Chefin

( Nach zwölf Jahren der Suche und Bauzeit ist es endlich vollbracht: Die Tafel Dormagen hat ein neues Domizil, das am Freitag vorgestellt worden ist. Bürgermeister Erik Lierenfeld eröffnete offiziell den 1,2 Millionen Euro teuren Neubau an der Bürger-Schützen-Allee. Zudem ehrte er Tafel-Leiterin Claudia Manousek – stellvertretend für ihr Team – mit der Goldenen Ehrennadel der Stadt Dormagen. „Ohne Claudia Manousek und ihr Team wäre die Tafel nicht ansatzweise das, was sie heute ist. Angefangen mit zwölf Kunden im Jahr 2005 hat sich die Zahl der Kunden in den vergangenen 18 Jahren mehr als verhundertfacht. Das ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte“, betonte Lierenfeld.