Bürgermeister von Dormagen : Lierenfeld an Corona erkrankt

Bürgermeister Erik Lierenfeld auf dem Gelände der ersten Flüchtlingsunterkunft. Foto: Klaus D. Schumilas

Dormagen Bürgermeister Erik Lierenfeld hat am Donnerstag auf seinem persönlichen Facebook-Account mitgeteilt, dass er am Morgen positiv auf Corona getestet worden ist.

Die Ansteckung sei aus dem „engsten privaten Umfeld“ gekommen. „Leider geht es mir aktuell auch nicht so gut damit“, schreibt er. Seine Amtsgeschäfte werde er in den nächsten Tagen nicht wie gewohnt ausüben können, diese Rolle wird sein Vertreter, Erster Beigeordneter Robert Krumbein, übernehmen. Für Lierenfeld leitete am Donnerstag Abend CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber die Hauptausschusssitzung.

In seinem Post auf Facebook bedauert der Rathaus-Chef seinen Ausfall: „Gerade in dieser sehr anspruchsvollen Zeit, ist das leider eine zusätzliche Belastung für viele Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte daher um Nachsicht, wenn jetzt nicht alle Termine entsprechend bedient werden können und Aufgaben mal liegen bleiben. Es geben alle ihr bestes!„ Er kündigte an, die Amtsgeschäfte zum Teil von zu Hause aus erledigen zu wollen, das sei im Rahmen von Telefonaten, Mails und Videokonferenzen möglich- „soweit es mit gesundheitlich besser geht“.

Innerhalb weniger Stunden gab es auf seiner Seite mehr als 250 Kommentare mit Genesungswünschen. Lierenfeld war in den vergangenen zwei Wochen mehr in Sachen Geflüchtete vor Ort als im Rathaus, steuerte den Krisenstab, stand Medien Rede und Antwort und erklärte zuletzt Vertretern des Rhein-Kreises und überregionalen Verwaltungsmitarbeitern, wie es Dormagen schafft, in so kurzer Zeit so viele Unterkünfte für Geflüchtete auf die Beine zu stellen.

(schum)