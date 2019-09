Kostenpflichtiger Inhalt: „Brandbrief“ wegen Misständen in Filiale : Dormagens Bürgermeister stellt Postbank ein Ultimatum

Die unzuverlässigen Öffnungszeiten und Pannen ärgern viele Kunden der Postbankfiliale an der Dormagener Römerstraße. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld kritisiert in einem „Brandbrief“ deutlich die anhaltenden Missstände in der Filiale der Postbank an der Römerstraße.