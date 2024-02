Walddorf voller Ideen Bürgerinitiative hat die Zukunft von Straberg im Blick

Straberg · Straberg packt an. Diese Einstellung gilt bereits als das „Straberger Modell“. Das Walddorf steckt voller Ideen, was es noch alles umsetzen will. Das zeigte ein Gesprächsabend am Mittwoch im Alfred-Delp-Haus.

15.02.2024 , 14:00 Uhr

Der Walddorfbus ist eine der erfolgreichen Initiativen in Straberg. Mit dem Bus werden auch Einkaufsfahrten für Senioren organisiert. Foto: Stadt Dormagen

Von Klaus Niehörster und Andrea Lemke