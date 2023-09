Herbst in Dormagen Bürgerin sagt Laubbläsern den Kampf an

Wenn es um das Thema Laubbläser geht, kann Tina Kühn nur noch den Kopf schütteln. Seit Jahren sagt sie den Geräten den Kampf an. Offenbar stößt sie auf taube Ohren, insbesondere bei der Stadt Dormagen. „Wenn eine zertifizierte Klimaschutzkommune seit Jahren Umweltprojekte fördert und umsetzt, gleichzeitig aber seit Jahren an unter anderem vom BUND scharf kritisierten Arbeitsgeräten wie Laubbläsern und Laubsaugern festhält, ist das für mich ein Paradoxon.“ In vielerlei Hinsicht sind sie für Kühn untragbar: „Sie sind laut, sie verpesten die Luft, sie töten Kleinstlebewesen!“