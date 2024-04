Bürgerdialog in Straberg Themen der Dorfgemeinschaft standen im Mittelpunkt

Anschließend stellte der Bürgermeister die aktuelle Kindergarten- und Schulsituation vor, die in Straberg insgesamt unauffällig ist. Ein weiterer Schwerpunkt des Dialogs war der Flächennutzungsplan für den Teilbereich Straberg. Der Bürgermeister gab einen Überblick über die Baupotenziale in Straberg und ging dabei insbesondere auf das Bauvorhaben an der Norbertstraße ein. Dort besteht die Möglichkeit, 15 neue Einfamilienhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser zu errichten. Daher ist in den nächsten zwei Jahren mit erhöhtem LKW-Verkehr und temporären Baustellen zu rechnen. Insgesamt ist das Potential für eine flächenmäßige Erweiterung des Stadtteils stark begrenzt.