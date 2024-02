Das Verhalten einer Mehrheit des Stadtrates zeugt von Respektlosigkeit und fehlender Achtung Bürgerantrag wird zum Spielball von Parteiinteressen

Der Bürgerantrag ist in der Gemeindeordnung ein wichtiges Element der Beteiligung von Bürgern und eine kommunalpolitische Teilhabemöglichkeit. Also ein hohes demokratisches Gut, mit dem es respektvoll umzugehen gilt. Genau das hat eine Mehrheit rund um SPD, CDU und Grünen nicht getan. Für langjährige politische Begleiter der hiesigen Politik war es ein außergewöhnlicher Vorgang: Ein Bürgerantrag wurde überhaupt nicht abgestimmt! Er wurde vielmehr zum Spielball von parteiinternen Interessen. Für den unbeteiligten Besucher der Ratssitzung spielte der Bürgerantrag überhaupt keine Rolle, er war schlichtweg nicht existent (außer auf der Tagesordnung). Der zuvor in Hinterzimmern (damit ist der aus Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister gebildete „Ältestenrat“ gemeint) ausgetüftelte Änderungsantrag wurde noch nicht einmal in der Sitzung vorgestellt und auf der Leinwand gezeigt. Wer hinter diesem Änderungsantrag steckte, wurde in der Ratssitzung überhaupt nicht klar, die an die Ratsmitmitglieder verteilte Version trug keinen Absender. Von Transparenz keine Spur – was für eine Botschaft in die Bürgerschaft! Dass (ausgerechnet) Saysay-Widersacher Kai Weber, Fraktionsvorsitzender der CDU, der Initiator war, wurde erst auf Nachfrage von Hans-Joachim Woitzik (Zentrum) klar.