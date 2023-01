CDU mit Vorstoß in Dormagen Bürgerantrag soll Bauprojekt bremsen

Der Stadtverband der CDU setzt sich dafür ein, dass das Wohnbauvorhaben am Bruegelweg in Horrem vorerst nicht umgesetzt wird. Dafür hat er einen Bürgerantrag eingereicht, der in der Ratssitzung am 2. Februar behandelt wird. Konkret heißt es, dass das Bauvorhaben auf der ehemaligen Sondermülldeponie am Bruegelweg in Dormagen Horrem erst umgesetzt werden könne, „wenn sichergestellt wird, dass alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen und das gesamte Bauvorhaben der Worado marktgerecht finanziert werden kann“.