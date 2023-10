Finanzen in Dormagen Bürger zahlen Preis für Haushaltsausgleich

Von minus 20,8 Millionen Euro auf plus 193.000 Euro – binnen sechs Wochen haben die Rathaus-Experten die Haushaltspleite abgewendet und sich und den Politikern für 2024 eigenständiges Handeln ermöglicht. Den Preis dafür werden die Bürger erwartungsgemäß sehen und spüren: weniger Grünpflege, weniger Straßensanierung, mehr Geld für Serviceleistungen der Verwaltung. Aber Großprojekte wie der Schulneubau in Hackenbroich bleiben ebenso wie die neue Sporthalle am BvA oder Neubauten von Kitas- und Feuerwehrgerätehäusern.