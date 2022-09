Projekt in Dormagen : Bürger-Workshop zum Umbau der Haberlandstraße

Projekt in Dormagen

Dormagen Die Haberlandstraße ist innerhalb des bebauten Stadtgebietes Dormagen-Nord beziehungsweise Horrem eine wichtige Verbindung zwischen der Bahnhofsstraße und der Kreisstraße 12.

Ziel ist es, die Breite der Straße deutlich zu verringern, um so das Einhalten von Tempo 30 zu unterstützen, mehr Parkplätze im Bereich des Schulzentrums schaffen zu können und den guten Fahrradweg mindestens in der Qualität von heute zu behalten. Dafür hat sich im vergangenen Jahr die Politik ausgesprochen. Die Grünen haben die Haberlandstraße explizit in ihrem Kommunalwahlprogramm genannt.