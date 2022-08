Fußgänger-Projekt in Dormagen : Unbedingt die Chance nutzen!

Fußgänger-Projekt in Dormagen

Bei dem neuen Projekt in Dormagen geht es um die Interessen von Fußgängern. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Meinung Dormagen Viel zu oft werden Belange von Fußgängern nicht angemessen berücksichtigt. Die Stadt Dormagen will das ändern. Doch auch die Bürger sind gefordert.

Es war der erste Schultag nach den Ferien, es war heiß und manch einer womöglich noch in Urlaubsstimmung: alles nachvollziehbare Gründe, Garten, Park oder Balkon der Kostenpflichtiger Inhalt Auftaktveranstaltung zum Fußverkehrs-Check am Mittwoch in der Kulturhalle fernzubleiben. Nichtsdestotrotz hätte der professionell vorbereitete Abend mehr als nur knapp 20 interessierte Einwohner verdient gehabt.