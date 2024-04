City-Offensive Dormagen Bürger sollen Blumenpracht sichern

Wenn es um die Aufwertung und Attraktivierung der Dormagener City geht, ist Guido Schenk unermüdlich – ebenso beim Rühren der Werbetrommel für einen Besuch samt Einkaufsbummel in der Chemiestadt. „Auf Frühling und Sommer in der Innenstadt kann man sich wirklich freuen. Nicht nur wegen des tollen Innenstadtprogramms mit dem Frühlingsfest am 5. Mai und vielen anderen Veranstaltungen, sondern auch wegen der Blütenpracht in der Fußgängerzone“, sagt der Vorsitzende der City-Offensive Dormagen (CiDo).