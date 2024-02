Lebensqualität in Dormagen Bürger sollen bei Lärmschutz mitreden

Lärm nervt und macht krank. Die Gesundheitsexperten von der Barmer-Versicherung schreiben auf ihren Internetseiten zu dem Thema: „Vier von zehn Deutschen fühlen sich durch den Straßenverkehr belästigt, weitere vier von zehn stören sich am Lärm ihrer Nachbarn, jeder fünfte am Lärm von Flugzeugen. Dabei sind die Deutschen noch relativ tolerant: Wer hätte gedacht, dass man sich vor allem im Land des Dolce Vitas über knatternde Vespas und zu laute Gelato-Verkäufer aufregt? Die Italiener sind Spitzenreiter in ihrer Sehnsucht nach Ruhe, 67 Prozent von ihnen empfinden Lärm als störend. Im EU-Durchschnitt sind es 42 Prozent.“