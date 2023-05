Rundgang durch Dormagener City Wie Bürger aktiv an der Stadtgestaltung mitwirken können

Der Stadtspaziergang durch die Einkaufsstraße soll die Bürger einladen, Ideen zur klimaangepassten Umgestaltung der Kölner Straße in den weiteren Prozess einzubringen. „Die Veranstaltungen bieten hervorragende Gelegenheiten, aktiv an der Entwicklung der Dormagener Innenstadt mitzuwirken“, so Medzech weiter. Eine Anmeldung zu den Spaziergängen ist nicht erforderlich.