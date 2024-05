Stadt lädt zum Mitmachen in Dormagen ein Gemeinsam Maßnahmen für eine Mobilität auf Augenhöhe entwickeln

Bürgerinnen und Bürger aus Dormagen-Mitte, Rheinfeld und Zons haben die Möglichkeit, am Dienstag, 21. Mai, von 19 bis 21 Uhr in die Kulturhalle, Langemarkstraße 1-3, zur ersten Konferenz zu kommen. Am Mittwoch, 22. Mai, von 18 bis 20 Uhr freut sich das Projektteam auf alle Interessierten aus Nievenheim, Ückerath, Gohr, Broich, Delrath und Stürzelberg im Johanneshaus Delrath, Johannesstraße 73. Die letzte Stadtteilkonferenz – am Donnerstag, 23. Mai, von 19 bis 21 Uhr – richtet sich vor allem an die Bürgerinnen und Bürger aus Hackenbroich, Delhoven und Straberg. Stattfinden wird diese Veranstaltung im Bürgerhaus Hackenbroich, Salm-Reifferscheidt-Allee 20. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.