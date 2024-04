Für Demokratie gegen Faschismus Dormagener Bündnis will ein starkes Zeichen gegen rechts setzen

Bereits vor dem Konzert sind alle Dormagenerinnen und Dormagener ab 17 Uhr dazu aufgerufen, im Rahmen einer Sternfahrt von ihren Stadtteilen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Schützenplatz zu kommen. Vor dem Gebäude der Tafel Dormagen werden Fahrradparkplätze bereitgestellt. Darüber hinaus ist das Parken für Autos am Parkplatz „Unter den Hecken“ am Veranstaltungstag kostenfrei. Für die Organisation der dezentralen Märsche/Fahrten werden noch Stadtteilkümmerer gesucht. Für Zons, Straberg und Hackenbroich konnten bereits Freiwillige gefunden werden. Interessenten wenden sich bitte per E-Mail an den Organisator Jorgos Flambouraris unter jorgo@web.de.