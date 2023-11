Bücherstube am Kloster Knechtsteden Ein Zuhause für literarische Schätze und Buchliebhaber

Die einst von Pater Hermann-Josef Reetz aus der Taufe gehobene Stube erfüllt den Zweck, den Büchern von Buchliebhabern eine neue Bleibe zu geben. Sie trennen sich zum Beispiel durch einen Umzug von ihren literarischen Schätzen oder geben als Erben einen Nachlass weiter. Der Zufall führt hierbei Regie. So können an einem Tag die gesammelten Werke von Shakespeare oder Goethe angeliefert werden oder unzählige Bände von Utta Danella oder Heinz Konsalik. Von Anfang an hatten Buchliebhaber das große Glück, hier gegen eine kleine Spende wahre Schätze zu ergattern. Wer es beispielsweise auf eine bestimmte Buchreihe oder ein Exemplar der Weltliteratur abgesehen hatte, musste sich jedoch auf mühsame Suche machen.