Die CDU in Dormagen fordert erneut die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf der Salm-Reifferscheidt-Allee im Bereich der Grundschule Burg Hackenbroich. Hintergrund ist der folgenschwere Unfall vom 17. November, der sich in diesem Bereich ereignet hatte. Eine 81-jährige Frau war beim Überqueren eines Zebrastreifens an der Salm-Reifferscheidt-Allee von einem Auto erfasst und dabei so schwer verletzt worden, dass sie bald darauf verstarb.