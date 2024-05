Silberne Ehrennadel für Ulrich Baumer in Dormagen Brudermeister findet deutliche Worte auf der Gottestracht

Es folgte die Kranzniederlegung zum Gedenken an alle Verstorbenen des Dorfes, aber auch an alle Opfer extremistischer Gewalttaten. Nach dem Großen Zapfenstreich fanden die Ehrungen im Saal statt. Dabei überraschte Bürgermeister Erik Lierenfeld den Brudermeister, denn er verlieh Baumer, der sichtlich gerührt war, für seine tragende Rolle in der Straberger Dorfgemeinschaft die silberne Ehrennadel der Stadt Dormagen. Ulrich Baumer ist seit vielen Jahren sowohl in der Straberger Feuerwehr als auch in der St. Hubertus Schützenbruderschaft Straberg engagiert. Über 40 Jahre war er ehrenamtlich im Löschzug Straberg aktiv. „Seine Einstellung zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Einsätzen zu kommen war während seiner aktiven Dienstzeit immer beispielhaft. Seine hilfsbereite und wertschätzende Art brachte ihm viel Anerkennung der Kameradinnen und Kameraden ein“, so Lierenfeld. Seit 1979 ist Baumer ebenfalls bei der St. Hubertus Schützenbruderschaft Straberg aktiv. Zudem ist er Mitbegründer des Grenadierzugs „Immerfroh“. Seit 1991 gehört er in verschiedenen Funktionen dem Vorstand der Schützenbruderschaft an. Unter anderem war er 2. Kassierer, 1. Geschäftsführer und 2. Brudermeister. Seit 2013 – also mehr als zehn Jahren – ist er 1. Brudermeister. Dabei zeigte Baumer, dass er es immer wieder versteht, Tradition, Brauchtum und neue Ansätze zu vereinen.