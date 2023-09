Brauchtum in Dormagen Broich feiert das letzte Schützenfest der Saison

Am Freitagabend geht es um 19.10 Uhr los mit dem Abholen der Majestät im Bruderschaftshaus Gohr. Anschließend folgen gleich die ersten Highlights mit dem Krönungsball und dem Feuerwerk. Am Samstagabend ist um 17.50 Uhr Antreten zum Kirchgang in der Pfarrkirche St. Odilia in Gohr. Um 19.20 Uhr ist die Ehrung der Gefallenen mit großem Zapfenstreich und Kranzniederlegung. Anschließend zieht der Fackelzug durch die Straßen. Ab 20 Uhr steigt der Festball im Zelt, der Eintritt beträgt 8 Euro.